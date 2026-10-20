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        Cizre'de dolmuş çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dolmuşun sokakta oyun oynayan çocuklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Cizre'de dolmuş çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dolmuşun sokakta oyun oynayan çocuklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cudi Mahallesi'nde sokakta bisikletle oyun oynayan iki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir dolmuş çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Minik Barış’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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