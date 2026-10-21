Cizre'de küpeleme ve aşılama çalışmaları sahada sürüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlıklarının korunması amacıyla yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve teknik personel, ilçe genelindeki mahalle ve köylerde saha taramalarına devam ediyor.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle yürütülen çalışmalarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde işletmeleri ziyaret eden ekipler, hem hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak hem de salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla küpesiz hayvanları kayıt altına alıyor.

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Hayvan sağlığını korumak ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamasını önlemek için sahada yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmalarının belirlenen takvim kapsamında kesintisiz süreceği belirtildi.