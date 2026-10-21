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        Cizre'de hayvan aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor

        – Şırnak'ın Cizre ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla yürüttüğü aşılama ve küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Cizre'de hayvan aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor

        – Şırnak’ın Cizre ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla yürüttüğü aşılama ve küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekim ve teknik personel, ilçe genelindeki mahalle ve köylerde saha taramalarına devam ediyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenerek yürütülen çalışmalarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılama ile küpeleme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

        İlçe genelinde işletme ziyaretlerini sürdüren ekipler, hem hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak hem de salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla küpesiz hayvanları kayıt altına alıyor. Yapılan açıklamada, hayvan sağlığını korumak ve yetiştiricilerin mağduriyet yaşamasını önlemek adına sahada yürütülen aşılama ve kimliklendirme (küpeleme) çalışmalarının takvim dahilinde kesintisiz süreceği belirtildi.

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