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        Şırnak'ta minibüsün çarptığı Barış öldü, 1 çocuk yaralandı

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sokakta oynarken minibüsün çarptığı çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma (6) hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı Barış öldü, 1 çocuk yaralandı

        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde sokakta oynarken minibüsün çarptığı çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma (6) hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bisikletle oynayan iki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Barış Elma’nın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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        Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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