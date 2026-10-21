Silopi'de hasta bebek için helikopter ambulans havalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tedavi gören bebek hasta helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tedavi gören bebek hasta helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Silopi Devlet Hastanesinde tedavisi ve takibi sürdürülen minik bebeğin, sağlık durumunun hassasiyeti üzerine daha donanımlı bir merkeze sevk edilmesine karar verildi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, bebeğin en hızlı ve güvenli şekilde naklinin sağlanması amacıyla hava ambulansı talep etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansa alınan bebek, uzman sağlık personelinin nezaretinde Elazığ'a sevk edildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırılan minik hastanın ileri tetkik ve tedavisine başlandığı öğrenildi.
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