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        Cizre'de 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' tanıtım toplantısı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Cizre'de 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' tanıtım toplantısı yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Şırnak’ın Cizre ilçesinde geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şırnak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Yahya İşlek, okul müdürleri ve zümre başkanları katıldı. Toplantıda, OYSS Uygulama Kılavuzu doğrultusunda okul geneli sınavların hazırlanması, yasal süreçlerin takibi ve bütüncül ölçmedeğerlendirme modelinin eğitimde fırsat eşitliğine sunacağı katkılar detaylıca ele alındı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, sistemin sahadaki en önemli yürütücüleri olan okul idarecileri ile zümre başkanlarının rol ve sorumluluklarına dikkat çekti. Konuşmalarda, yeni sınav modelinin öğrencilerin akademik başarılarını objektif bir şekilde ölçmek, öğrenme çıktıları temelinde etkin geri bildirim sağlamak ve il genelinde eğitim standardını yükseltmek adına büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı.

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        Bakanlığın yayımladığı takvim çerçevesinde EBA ve eOkul sistem entegrasyonları ile yürütülecek iş ve işlemlerin katılımcılara aktarıldığı sunumda; yeni nesil ölçme modelinin uygulama esasları, konu soru dağılım tabloları ve senaryoların kullanımına ilişkin teknik detaylar paylaşıldı. Toplantı, okul müdürleri ve zümre başkanlarının Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin işleyişine yönelik sorularının mevzuat hükümleri çerçevesinde yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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