Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. haftasında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
Giriş: 27.09.2026 - 21:41 Güncelleme:
TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. haftasında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
Silopi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Şırnak Kadın Spor Kulübü, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçı, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı tribünden izledi.
Bu sonuçla Şırnak Kadın Futbol Kulübü ligdeki puanını 6'ya yükseltti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ