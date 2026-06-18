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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şırnak merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güçlükonak ilçesinde Ilısu Baraj Gölü kenarında kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Şırnak, Siirt ve İstanbul'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda M.Ş.A, B.B, A.T, A.E. ve R.A. gözaltına alınırken, aramalarda 914 kök kenevir bitkisi, 230 gram kubar esrar ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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