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        Şırnak Vali yardımcılarından ADEM'e ziyaret

        Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı ve Fikri Badioğlu, 6 Nolu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Şırnak Vali yardımcılarından ADEM'e ziyaret

        Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı ve Fikri Badioğlu, 6 Nolu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

        Vali yardımcıları Doğan, Tığlı ve Badioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen merkezde eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.

        Kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceleyen Vali yardımcıları, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kursiyerler, Vali yardımcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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