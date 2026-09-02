Şırnak Vali yardımcılarından ADEM'e ziyaret

Kursiyerler, Vali yardımcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali yardımcıları Doğan, Tığlı ve Badioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen merkezde eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.

Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı ve Fikri Badioğlu, 6 Nolu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

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