Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birçok ilde valilerin görev yerleri değişti. Kararname kapsamında Şırnak Valisi Birol Ekici İçişleri Bakanlığı emrine getirilirken, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek Şırnak Valisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Şırnak Valiliğinde görev değişimi yaşandı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Şırnak'ın yeni valisi olarak atanırken, mevcut Şırnak Valisi Birol Ekici ise İçişleri Bakanlığı emrine getirildi.

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