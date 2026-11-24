Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Vali Birol Ekici, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu belirterek, kentte yapımı devam eden 17 okul bulunduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise öğretmenlerin yetiştirdiği her öğrencinin hayatında iz bıraktığını vurgulayarak eğitim camiasının Öğretmenler Gününü kutladı.

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen törende, geleceğin eğitimcileri olan aday öğretmenler yemin ederken, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi programa renk kattı. Öğretmenler Günü etkinlikleri, valilik bahçesinde bulunan Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlama programı 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde devam etti. Program kapsamında aday öğretmenler yemin ederek meslek hayatlarına yönelik önemli bir adım attı. Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ise katılımcılardan beğeni topladı.

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"Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendiriyor"

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına ve toplumun geleceğinin inşasındaki önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda çocukların karakterini ve geleceğini şekillendiren en önemli rehberler olduğunu belirten Ekici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlattı. Öğretmenlerin toplumdaki yerinin çok özel olduğunu ifade eden Vali Ekici, "Öğretmen bizim için ikinci annemiz, ikinci babamız. Hepimizin ilk öğretmenimizle karşılaştığımız gün yaşadığı duygular ve bizleri bugüne hazırlayan öğretmenlerimizin emekleri unutulmaz. Fedakârca görev yapan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Öğretmenlik mesleğinin fedakarlık ve büyük sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Ekici, Türkiye'nin ekonomik, tarımsal ve teknolojik alanda ulaştığı başarıların arkasında eğitimcilerin büyük emeği bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın 6'ncı büyük tarımsal üretim yapan ülkesi ve 16'ncı büyük ekonomisi konumuna ulaşmasında, teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmesinde öğretmenlerin katkısının asla göz ardı edilemeyeceğini belirten Ekici, en değerli katkılardan birini öğretmenlerin sunduğunu ifade etti.

"Şırnak'ın en önemli önceliği eğitim olacak"

Şırnak'ın eğitim altyapısına yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Vali Ekici, kentte eğitim alanındaki ilerlemenin öncelikli hedef olacağını vurguladı. Vali Ekici, "Artık şehrimizin en önemli önceliği eğitim alanındaki ilerlemeler olacaktır. Halen devam eden 17 tane okulumuz var. Öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını, fiziki ihtiyaçlarını ve öğretmenlerimizin çalışma şartlarını karşılamak için güçlü bir İl Özel İdaremiz var. Tüm mali kaynaklarımızla sizlerin yanındayız. Artık Türkiye Yüzyılına öğrencilerimizi hazırlayacağımız ve daha çok çalışacağımız bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

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"Bir öğretmenin emeği sınıfın duvarları arasında kalmaz"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda yaptığı konuşmada öğretmenlerin insan hayatında bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Öğretmenlerin emeklerinin hiçbir zaman tam olarak ödenemeyeceğini belirten Yarka, herkesin hayatında unutamadığı bir öğretmen bulunduğunu ifade etti. Yarka, "İnsan hayatında bazı emekler vardır ki karşılığını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bazı insanlar vardır ki yıllar geçse de üzerindeki izleri silinmez. Öğretmenlerimiz işte böyle insanlardır. Hepimizin çocukluğunda unutmadığı bir öğretmeni vardır. Bazen bir tebessümüyle bize güç veren, bazen bir nasihatiyle yolumuzu aydınlatan, bazen de kendimize inanmazken bize inanan bir öğretmen" diye konuştu.

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Bir öğretmenin emeğinin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yarka, yetiştirilen her öğrencinin hayatında öğretmenlerin izinin yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Bir öğretmenin emeği sadece sınıfta kalmaz, yetiştirdiği her öğrencinin hayatında yaşamaya devam eder. Ben bugün burada sizlere baktığımda yalnızca bir meslek grubunu değil, bir şehrin, bir ülkenin yarınlarını şekillendiren insanları görüyorum" şeklinde konuştu.

Atalarımızın "Bir harf öğretenin kırk yıl hatırı vardır" sözünü hatırlatan Yarka, öğretmenlerin fedakârlıklarına ve emeklerine gönülden teşekkür ederek tüm eğitim camiasının Öğretmenler Gününü kutladı. Şırnak'ta gerçekleştirilen program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

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Programa Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.