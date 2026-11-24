Şırnak'ta dünden beri aranan kayıp çocuk metruk binada sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Güneyce köyünde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan 17 yaşındaki çocuk eve dönmeyince saat 20.39'da yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kayıp ihbarıyla birlikte bölgede adeta arama kurtarma seferberliği başlatıldı. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından 4 personel, 1 araç ve dron bölgeye yönlendirilirken, arama çalışmalarına Kumçatı Jandarma Karakolu ekipleri de katıldı. Gece saatlerinde sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, çocuğun bulunabileceği bölgeleri ve kullanılmayan yapıları titizlikle kontrol etti. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda kayıp çocuk, metruk, eski ve kullanılmayan bir gecekondu içerisinde bulundu. Ekipler, 17 yaşındaki çocuğu sağ ve uyur halde bulurken, saatler süren endişeli bekleyiş de yerini sevince bıraktı.