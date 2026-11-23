Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazarın 77 stantta kitaplarının sergilendiği "2. Kitap Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılışında konuşan Vali Birol Ekici, Cizre'de 2. Kitap Fuarı'nın açılışını yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kentte çok önemli projeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ekici, Cizre'nin tarihi ve kültürel önemine değindi.

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Ekici, şöyle devam etti:

"Dijital çağda eksiğimiz kitap okumak. Cizre'de bunu başarmak zorundayız. Cizre'de artık kitap fuarlarının konuşulduğu, kitapların konuşulduğu, yapay zekanın konuşulduğu bir döneme gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz kitap fuarına 'Mem-u Zin' ismini verelim. Gençlerimize bol bol okumayı tavsiye ediyorum. Kentimizden üniversitelere daha çok mühendis, mimar, doktor adayı gönderelim. Kitap fuarımızın şehrimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- "İlk fuarımızda yakaladığımız heyecanı bu yıl daha ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da bir toplumun gerçek zenginliğinin sahip olduğu maddi imkanlarda değil, yetiştirdiği insanlarda, ürettiği fikirlerde ve gelecek nesillere aktardığı kültürel mirasta saklı olduğunu belirtti.

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Cizre'nin tarih boyunca yalnızca coğrafi konumuyla değil, yetiştirdiği ilim ve fikir insanlarıyla da medeniyet tarihinde müstesna bir yer edindiğini ifade eden Baycar, şunları kaydetti:

"Bu topraklar geçmişte ilimle, irfanla ve hikmetle anılmıştır. Bizlere düşen en önemli sorumluluk ise bu tarihi mirası yalnızca geçmişin bir hatırası olarak görmek değil, onu eğitimle, bilimle, sanatla ve kültürle geleceğe taşımaktır. İşte 'Cizre 2. Kitap Fuarı'nı bu anlayışın önemli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. İlk fuarımızda yakaladığımız heyecanı bu yıl daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Arzumuz fuarımızın yalnızca belirli günlerde ziyaret edilen bir etkinlik olarak kalmaması, Cizre'de okuma kültürünün gelişmesine, gençlerimizin düşünce dünyasının zenginleşmesine ve şehrimizin kültürel hayatının canlanmasına katkı sunan kalıcı bir geleneğe dönüşmesidir."

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Konuşmaların ardından yazar Nurullah Genç'in söyleşisiyle devam eden törende Grup Tillo konser verdi.

Daha sonra kurdele kesilerek fuar ziyarete açıldı. Açılışa katılanlar stantları gezdi, kitaplarla ilgili bilgi aldı.

Açılışa, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Cezmi Yalınkılıç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, Vali Yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Fikri Badioğlu, Mehmet Tığlı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Fuar, 29 Ekim Pazar günü saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek.