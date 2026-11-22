Şırnak'ta şehit olan Astsubay Çavuş Gergün için tören düzenlendi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı düzenlenen törenin ardından Samsun'a uğurlandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün naaşı düzenlenen törenin ardından Samsun'a uğurlandı.
23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, Gergün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulan ve şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu dua etti.
Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Evli olduğu öğrenilen Gergün'ün cenazesi, buradan hava yoluyla Samsun'a uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Cezmi Yalınkılıç, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
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