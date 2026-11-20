Program çerçevesinde Şırnak genelinde devam eden eğitim yatırımları, Kuran kurslarının fiziki ve eğitsel durumu ile gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Vali Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Katran köyündeki Yatılı Kız Kuran Kursunda incelemelerde bulundu.

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