Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre'de Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret etti
Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre ilçesinde Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret etti.
Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre ilçesinde Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret etti.
Vali Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Katran köyündeki Yatılı Kız Kuran Kursunda incelemelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında kursta yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen heyet, kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing aldı.
Program çerçevesinde Şırnak genelinde devam eden eğitim yatırımları, Kuran kurslarının fiziki ve eğitsel durumu ile gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.
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