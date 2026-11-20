Özel eğitim öğretmeni Muhammed Veli Özalp, kaynaştırma eğitiminde sahada yaşanan sorunlara dikkat çekti. Özalp, okullardaki fiziki yetersizliklerden öğretmen eğitimine, ailelerin okul seçimindeki zorluklarından sınıf değiştirme uygulamalarına kadar birçok konuda çözüm önerileri sundu.

Özel öğrencilerin kaynaştırma eğitiminde yaşadığı sorunlara değinen Özel eğitim öğretmeni Muhammed Veli Özalp, okulların her çocuğu kucaklayan birer yaşam alanı olması gerektiğini vurguladı. Maarif anlayışında asıl olanın çocuğun şahsiyetini ve aidiyetini korumak olduğunu kaydeden Özalp, ''En büyük sıkıntımız ait olma ve sosyal kabul noktasında başlıyor. DEHB kağıt üstünde kaldığında ve kalabalık sınıflarda akran desteği oluşmadığında, evladımız akademik kazanımdan ziyade ötekileştirme kaygısı yaşıyor. Oysa günümüz maarif anlayışında asıl olan çocuğun şahsiyeti ve aidiyetini korumaktır. Okullarda tam manasıyla evrensel tasarım dediğimiz olayı yakalayamadık maalesef. Standart dışı rampalar ve eksik asansörler çocuğun bağımsız hareketini kısıtlıyor. Maarif modelinde okul sadece beton değil, her çocuğu kucaklayan, öz saygısını benimseyen bir yaşam alanıdır. Çoğu okullarımızda asansör bulunmuyor, rampalar bulunmuyor ve bu konuda velilerden de çok şikâyet geliyor. Bu konuda eksiklikler var maalesef, ama yavaş yavaş bunu başaracağımıza inanıyorum. Öğretmenlerimiz çok çalışkan, ama lisans eğitiminde teorik bilgi sahada tek başına kalabiliyor. Sınıf öğretmenlerimizle biz özel eğitim öğretmenleri omuz omuza çalışmalıyız, sürekli birlikte eğitim vermeliyiz. Uygulamalı rehberlik mekanizmalarını güçlendirmemiz şart, sahada da iç içe çalışmamız lazım. Teoride değil de daha çok uygulamada kalırsak daha yararlı bir eğitim alacağımızı düşünüyorum. O konudaki yetersizliği kapatacağımıza inanıyorum'' dedi.

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''Aileler okul seçiminde örtük dirençle karşılaşıyor''

"İmkanımız yetersiz" denilerek ailelerin başka okullara yönlendirilebildiğine dikkat çeken Özalp, kapsayıcı eğitimde olması gerekenin farklı olduğunu belirtti, Özalp, "Aileler okul seçiminde şöyle sorunlarla karşılaşıyor. En çok karşılaştığımız sorunlardan biri de şu örtük dirençler. Örtük dirençler dediğimiz şey şu, İmkanımız yetersiz denilerek aileler başka okullara yönlendirilebiliyor. Oysa kapsayıcı eğitimde durum şudur, veli çocuğuna uygun okul aramasın değil, mahallesindeki her okulun o çocuğun kapısını ve kalbini açmasıdır. Biz okul seçmemeliyiz, seçtirmemeliyiz. Şöyle yapmalıyız, bize en yakın bulunan okul da çocuğumuzun kalbine, hayatına dokunabilmeli. Her okulda özel eğitim sınıfı bulunmamakta maalesef. Nelerin eksik olduğu, hangi sınıfların olmadığı gibi bir açığımız var, genellikle bu 'yetersizlik' gerekçe gösterilerek çocuk farklı okullara yönlendiriliyor. Engellilik ve yetersizlik durumunda gerekli müdahale yapılmadığında, erken tanı konmadığında ve erken müdahale gerçekleşmediğinde çocuğun kaybı yaşanabiliyor. Maarif modelinin kalbinde erdem ve değerler vardır. Empati ve birlikte yaşam kültürünün kitaplardan değil, sıra arkadaşlarıyla kurulacağına inanılan bir anlayış mevcuttur. Aile ne kadar bilinçliyse çocuk da o kadar bilinçli olur. Çocuk kitaplardan çok, sıra arkadaşından, evden, çevreden ve öğretmenden gördüğü şeyi edinir" diye konuştu.

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Sorunların temelinde ait olma ve sosyal kabul meselesinin yattığını belirten Özalp, "Peki sınıfta hareketli olan, kurallara uymakta zorlanan ve öğretmenin yönergelerini takip etmeyen bir öğrenci için RAM raporu hafif düzeyde olsa sınıf değiştirebilir mi? Değiştiremez mi? Okul yönetimi bunu yapar mı, yapamaz mı? Böyle bir hakkı var mı? Bakın, bu konuda sahada en çok kanayan yaralarımızdan biri de şu, açık ve net söyleyeyim ki hayır, sırf hareketli, yerinde durmuyor ya da dediğimizi yapmıyor diye başka sınıfa ve okula gönderilemez, gönderilmemeli. Kapı dışı etmekte ya da başka sınıfa gitsin demekle hareket edersek en büyük haksızlığı o evladımıza yapmış olacağız. RAM raporu hafif düzeyse, o çocuğun ait olduğu yer o sınıftır. Süresi mi kısa diye bakmak lazım. Ona uygun bir davranış planı hazırlamak, çocuğu sınıfa uydurmaya çalışırken ezmek yerine sınıfı esnetmek zorundayız. Zor olanı yapacağız, ama hiçbir evladımızı gözden çıkarmayacağız" diye konuştu.