Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Kaymakam Çağlar Partal da katılarak kan bağışında bulundu. Partal, vatandaşlara da hayat kurtaran kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.

Türk Kızılay tarafından gönüllü kan ve kök hücre bağışını artırmak amacıyla Silopi’de başlatılan kampanya devam ediyor. Kampanyaya destek veren Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışının insan hayatı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kaymakam Partal, vatandaşları da kampanyaya katılmaya davet etti.

Silopi’de kurulan Kızılay bağış noktası, 1529 Kasım 2026 tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak. Kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyenler, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında bağış yapabiliyor. Yetkililer, toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olan kampanyaya tüm vatandaşların destek vermesini istedi.