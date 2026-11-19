Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Muad Elçi, mazbatasını alarak göreve başladı.

İlçede 8 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanan Elçi, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Şirin Keskin'den aldı.

Daha sonra Cizre TSO'ya geçen Elçi, babası ve aynı zamanda dönemin Cizre TSO Başkanı Adnan Elçi ile oda çalışanları tarafından karşılandı.

Adnan Elçi, başkan seçilen oğlu Elçi ile yönetim kuruluna başarılar diledi.

Başkan Elçi de mutluluğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Babam ve yönetiminin bıraktığı eserlerin ve attığı temellerin üzerine koyup ilerlememiz lazım. Cizre halkına, esnaf ve tüccarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 4 yıllık süreçte güzel projelere ve hizmetlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."