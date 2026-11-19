Antalya'da 6 kıtadan 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte hayata geçirilen projeleri, sürdürülebilir şehircilik çalışmalarını ve Şırnak'ın geleceğe yönelik şehircilik vizyonunu uluslararası platformda anlattı.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, dünyanın dört bir yanından temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik başlıkları altında bir araya getirdi. 6 kıtadan 196 ülkenin katıldığı organizasyonda Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da söz alarak kentte yürütülen çalışmaları ve Şırnak'ın geleceğine ilişkin hedeflerini uluslararası platformda paylaştı. Şırnak'ın gelişimi, değişimi ve geleceğe hazırlanması adına yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Yarka, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. Sürdürülebilir şehircilik, çevreye duyarlı projeler ve iklim değişikliğine karşı dirençli kentlerin oluşturulmasının önemine değinen Yarka, Şırnak'ta hayata geçirilen hizmetleri ve belediyenin şehircilik anlayışını katılımcılarla aktardı.

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"Şırnak'ı geleceğe hazırlıyoruz"

Şehirlerin geleceğe hazırlanmasının ortak akıl, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir projelerle mümkün olacağını vurgulayan Başkan Yarka, Şırnak'ı daha yaşanabilir, daha güçlü ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir şehir haline getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen zirvede Şırnak'ın çalışmalarını anlatma fırsatı bulduklarını belirten Yarka, yerel yönetimlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin yaşam şartlarına da odaklanması gerektiğine işaret etti. COP31'in Türkiye'de düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yarka, organizasyonun hazırlık ve yürütülmesindeki katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da şükranlarını iletti.