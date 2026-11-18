Cizre'de Kızılay Haftasında binlerce öğrenciye faaliyetler anlatıldı
Şırnak'ın Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okul ziyaretlerinde, panolar ve sunumlarla 3 bin 750 öğrenci Kızılay'ın faaliyetleriyle tanıştı.
Şırnak'ın Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okul ziyaretlerinde, panolar ve sunumlarla 3 bin 750 öğrenci Kızılay’ın faaliyetleriyle tanıştı.
Türk Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi, Kızılay Haftası kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Okullarda ve farklı kurumlarda düzenlenen çalışmalarda öğrencilerle bir araya gelinerek Kızılay’ın faaliyetleri, yardımlaşma ve gönüllülük bilinci anlatıldı. Etkinlikler kapsamında bazı öğrenci grupları da Cizre Gönüllü Merkezini ziyaret etti. Merkez binasında gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler, Kızılay’ın çalışma alanlarını ve yardım faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerle birlikte hazırlanan Kızılay temalı panolarla okullarda farkındalık oluşturulurken, çocukların yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirilmesi hedeflendi.
Ziyaretlerde öğrencilere balonlar, boyama kitapları, kalemler ve rozetler dağıtıldı. Eğlenceli oyunların yanı sıra bilgilendirici sunum ve konferanslar da düzenlendi.
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