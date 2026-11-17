Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı’nın desteğiyle düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, 2329 Kasım tarihleri arasında Cizre Sevgi Sokağı’nda kitapseverleri ağırlayacak. 51 yayınevinin kitaplarının sergileneceği fuar, yedi gün boyunca her gün 09.0021.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.Yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerin yer alacağı fuar, kitapseverlere dolu dolu bir deneyim sunacak.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek kitap fuarı, 2329 Kasım tarihleri arasında Sevgi Sokağı’nda 51 yayınevi ve onlarca yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

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