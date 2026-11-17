Silopili çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu desteği
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde 1. grup tohum dağıtım programı gerçekleştirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde 1. grup tohum dağıtım programı gerçekleştirildi.
Silopi Kaymakamı Çağlar Partal'ın katıldığı programda, ilçede kırmızı mercimek üretimi yapan ve projeden yararlanmaya hak kazanan 28 çiftçiye sertifikalı mercimek tohumu desteği sağlandı. Program kapsamında 28 çiftçiye, yüzde 75 hibe desteğiyle toplam 16,8 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Sağlanan destekle çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması, ekim alanlarının geliştirilmesi ve ilçedeki kırmızı mercimek üretiminin artırılması hedefleniyor. Bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi açısından önem taşıyan proje, Silopi'de tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar arasında yer alıyor. Sertifikalı tohum desteğiyle verim ve ürün kalitesinin artırılmasına katkı sunulması, çiftçilerin daha güçlü üretim imkânlarına kavuşması amaçlanıyor. Gerçekleştirilen dağıtım programı, Silopi'de tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.
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