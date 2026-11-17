TIR'dan düşen iş makinesinin altında kalarak öldü
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılmak üzere TIR'la taşınan iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesinin altında kalan Şerafettin Katar, hayatını kaybetti.
ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde yol yapım çalışmasında kullanılmak üzere TIR'la taşınan iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesinin altında kalan Şerafettin Katar, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Habur-2 Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında kullanılmak üzere bölgeye TIR'la taşınan iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İş makinesinde bulunan Şerafettin Katar, devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Katar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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