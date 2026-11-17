Olay, gece saatlerinde, Cizre ilçesindeki Eski Çarşı’da meydana geldi. Alt katında iş yerlerinin bulunduğu bir evde, henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çökme sonucu 2 araçta zarar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, alt katında iş yerlerinin olduğu evde kısmi çökme oldu. Göçükte 2 araç zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.