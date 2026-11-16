Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 80 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Giriş: 16.11.2026 - 17:24 Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 80 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 9-15 Kasım'da kentte düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 78'i hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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