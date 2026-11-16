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        Kamera yok, bütçe yok, azim var: Cep telefonu ile çekilen filmin galası yapıldı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Murat Ferhat Akay'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Beşinci Mevsime Adım" filmi, İdil konferans salonunda düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kamera yok, bütçe yok, azim var: Cep telefonu ile çekilen filmin galası yapıldı

        Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Murat Ferhat Akay’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Beşinci Mevsime Adım" filmi, İdil konferans salonunda düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu.

        Yönetmen Murat Ferhat Akay, cep telefonuyla ve yaklaşık 9 ayda çekimlerini tamamladığı "Beşinci Mevsime Adım" filminin galası gerçekleştirildi. İdil’in kültürel dokusunu, doğal güzelliklerini ve toplumsal hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan film, izleyicilerden ilgi gördü. Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Ankara ve Almanya’da yaklaşık 9 ay süren çekimlerin ardından tamamlanan filmin galası, İdil konferans salonunda gerçekleştirildi. Galaya İdil Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, yazarlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İdil’in doğal güzelliklerini, kültürel zenginliğini ve bölgenin toplumsal yaşamını konu alan yapım, yerel imkanlarla sinema alanında ortaya konulan çabanın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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        "Bu filmi bir cep telefonuyla çektik"

        9 aylık süreçte film çektiklerini ifade eden Murat Ferhat Akay, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı "Beşinci Mevsim: Adın" filmin galasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "9 ay büyük emekten sonra bugün emeğimizin meyvesini aldık. Filmimiz bir saat otuz dakikadan fazla sürüyor. Çok güzel bir filmle Cudi ve İdil karakterleri üzerinden aşkın saf halini beyaz perdeye taşıdım. Yöremizin, bölgemizin en güzel mekanlarını, en güzel yerlerini film için seçtim, aslında filmi izlerken coğrafyamızın güzelliklerini, en güzel konumlarını göreceğiz. Hiç kimsenin elinde olmayan imkanları düşünüp yerinde durmaması gerektiğini söylüyorum. Elinde ne varsa onunla yola devam etmesini tavsiye ediyorum. Bu filmle yakında coğrafyamızda setler, karavanlar kurulsun, çok daha güzel projelere imza atalım istiyorum. 9 aylık süreçte bu filmi Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Ankara ve Almanya'da çektik. Bütün çekim yerlerinde insanlarımızla el ele vererek, zorluk şartlarında bu filmi çektik ve bunu bir cep telefonuyla, tamamen çıplak elle başardık. Bölgemizin hikayesini beyaz perdeye taşımak için elimde sadece bir telefon vardı. Olmayan imkanları değil, elimdekileriyle yola devam etmeyi tercih ettim. Bu topraklardan nice alimler, sanatçılar çıkacak. Umuyoruz ki bir telefonla hikayelerimizi dünyanın her yerine ulaştıracağız. Bu ne ilk ne de son olacak" dedi.

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        Filimde İdil karakteri rolü oynayan Hilal Güneş daha önce hiçbir deneyiminin olmadığını belirterek, "Beşinci Mevsim: Adın" filminde İdil rolünü oynadım. Murat Hoca ile düğünde tanıştık, filimde oynama teklifini kabul ettim ve bu rolü üstlendim. Daha önce hiç deneyimim yoktu, ilk deneyimim ve çok heyecanlıyım. Seyircilerimiz filmi çok beğendi, güzel tebrikler aldık. Daha önce filmlerde aktrisler gibi nasıl oynadığını hayal ediyordum ve bu hayalimi gerçekleştirdim, bundan sonra da yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

        Galaya ailecek geldiklerini ifade eden Yasemin Gürses, "Bu akşam hem duygulandık hem sevindik hem gururlandık, hepsini bir arada yaşadık. İdil'in yaşadığı hisleri gerçekten biz de yaşadık. Film bir cep telefonuyla ve tek kişinin emeğiyle yapılmasına rağmen inanılmaz kaliteli ve başarılıydı. Duygular çok güzel yansıtılmış, insanlara hissediliyor. Bir aşk ve ayrılık hikayesiydi. Filmde kullanılan köyler, tarihi yerler aynı zamanda bir tanıtım filmi niteliğindeydi. Aşkla, sevgiyle, kültürle ve medeniyetle tanınan bir toplum olduğumuzu gösterdi. Tüm oyuncuların, ekibin emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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