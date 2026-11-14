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        Silopi'de madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Silopi'de madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi

        Şırnak’ın Silopi ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi.

        Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında kursiyerlere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele semineri gerçekleştirildi.

        Seminerde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik alınabilecek tedbirler anlatıldı.

        Katılımcılara uzman personel tarafından bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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