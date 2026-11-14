Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Milletvekili Tatar Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        Milletvekili Tatar Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Milletvekili Tatar Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

        Ankara'dan Şırnak'a gelen Milletvekili Tatar, partililer, teşkilat mensupları ve kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı. Alana sığmayan kalabalık nedeniyle yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Tatar'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama programında kalabalığa hitap eden Milletvekili Arslan Tatar, birlik, beraberlik ve dava bilincine vurgu yaptı. Tatar, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız; sizlere yürekten sadece bir şey söylemek istiyorum, bu heyecanınızı, bu inancınızı ve bu dava aşkınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın ki sizler, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, büyük ve kutlu bir davanın neferlerisiniz. Meydanlarda, sokaklarda, milletimizin arasında başınız dik, alnınız açık, göğsünüz kabara kabara ‘Bizler AK Davanın AK Neferleriyiz' deyin. Çünkü bizim davamız makam davası değil, millet davasıdır. Bizim sevdamız şahsi menfaat değil, memleket sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Şırnak Havalimanı'nda gerçekleşen yoğun katılımlı karşılama, partililerin ve vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Silopi'de deprem tatbikatı yapıldı
        Silopi'de deprem tatbikatı yapıldı
        Silopi'de hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
        Silopi'de hastanede gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
        Silopi'de 300 sporcu şampiyonluk için file önünde
        Silopi'de 300 sporcu şampiyonluk için file önünde
        Silopispor Kadın FK'nın rakibi maça çıkmama kararı aldı
        Silopispor Kadın FK'nın rakibi maça çıkmama kararı aldı
        Silopi'de 250 dönümlük yeni alan ağaçlandırılacak
        Silopi'de 250 dönümlük yeni alan ağaçlandırılacak
        Şırnak'ta meslek liseliler berberlik mesleğini akranlarını tıraş ederek öğr...
        Şırnak'ta meslek liseliler berberlik mesleğini akranlarını tıraş ederek öğr...