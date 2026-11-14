Milletvekili Tatar Şırnak'ta coşkuyla karşılandı

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Ankara'dan Şırnak'a gelen Milletvekili Tatar, partililer, teşkilat mensupları ve kalabalık bir vatandaş grubu tarafından karşılandı. Alana sığmayan kalabalık nedeniyle yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Tatar'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama programında kalabalığa hitap eden Milletvekili Arslan Tatar, birlik, beraberlik ve dava bilincine vurgu yaptı. Tatar, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız; sizlere yürekten sadece bir şey söylemek istiyorum, bu heyecanınızı, bu inancınızı ve bu dava aşkınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın ki sizler, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, büyük ve kutlu bir davanın neferlerisiniz. Meydanlarda, sokaklarda, milletimizin arasında başınız dik, alnınız açık, göğsünüz kabara kabara ‘Bizler AK Davanın AK Neferleriyiz' deyin. Çünkü bizim davamız makam davası değil, millet davasıdır. Bizim sevdamız şahsi menfaat değil, memleket sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

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Şırnak Havalimanı'nda gerçekleşen yoğun katılımlı karşılama, partililerin ve vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla devam etti.