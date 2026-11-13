Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta meslek liseliler berberlik mesleğini akranlarını tıraş ederek öğreniyor

        Şırnak'ta meslek liseliler berberlik mesleğini akranlarını tıraş ederek öğreniyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan berberlik kursunda öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de akranlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta meslek liseliler berberlik mesleğini akranlarını tıraş ederek öğreniyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan berberlik kursunda öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de akranlarına ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

        Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Silopi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında açılan kurs devam ediyor.

        Kurs kapsamında öğrencilere berberlik ve kuaförlük mesleğinin temel teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Usta öğreticiler eşliğindeki eğitimlerde, okul bünyesindeki özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler öncelikli olarak ücretsiz tıraş ediliyor.

        Taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler de hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

        REKLAM

        Çalışmanın mesleki eğitime katkı sağladığını belirten Okul Müdürü Hakkı Kaya, kurs sayesinde öğrencilerin hem meslek öğrendiğini hem de edindikleri becerileri uygulama fırsatı bulduğunu söyledi.

        Kaya, projeye destek veren Silopi Halk Eğitimi Merkezi yönetimi ile usta öğreticilerine teşekkür etti.

        Kursiyerlerden Beytullah Ökmen de "Okulumuzda açılan berberlik kursu için arkadaşlarımız ücretsiz tıraş oluyorlar. Ben de tıraş olup saç kesimini öğreneceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Silopi'de uzun ve sağlıklı yaşamın şifreleri anlatıldı
        Silopi'de uzun ve sağlıklı yaşamın şifreleri anlatıldı
        Şırnak Lisesi'nde kariyer buluşması
        Şırnak Lisesi'nde kariyer buluşması
        Şırnak'ta göçerlerin karla kaplı yolları açıldı
        Şırnak'ta göçerlerin karla kaplı yolları açıldı
        Şırnak'ta Galatasaray-Amedspor maçı sonrası kutlamada 1 gözaltı
        Şırnak'ta Galatasaray-Amedspor maçı sonrası kutlamada 1 gözaltı
        Silopi'de lösemiye karşı farkındalık seferberliği
        Silopi'de lösemiye karşı farkındalık seferberliği
        Şırnak'ta asfalt seferberliği sürüyor: Başkan Yarka çalışmaları yerinde inc...
        Şırnak'ta asfalt seferberliği sürüyor: Başkan Yarka çalışmaları yerinde inc...