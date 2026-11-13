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        Silopi'de uzun ve sağlıklı yaşamın şifreleri anlatıldı

        Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde konuşan uzman doktor Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yolları, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması ile ileri yaşlarda yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Silopi'de uzun ve sağlıklı yaşamın şifreleri anlatıldı

        Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde konuşan uzman doktor Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yolları, fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması ile ileri yaşlarda yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar hakkında bilgi verdi.

        Silopi ilçesinde Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında "Süper Yaşlı Olmak Mümkün mü?, Sağlıklı Yaş Almanın Sırları" konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Uzm. Dr. Gökçe Aydın, sağlıklı yaşlanmanın yalnızca uzun bir yaşam sürmekten ibaret olmadığını, ilerleyen yaşlarda fiziksel ve zihinsel sağlığın korunmasının, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürebilmenin de büyük önem taşıdığını belirtti. Sağlıklı yaşlanmanın, bireyin yalnızca hastalıklardan uzak kalmasıyla değerlendirilemeyeceğini kaydeden Aydın, günlük ihtiyaçları bağımsız şekilde karşılayabilmenin, hareket kabiliyetini korumanın, zihinsel faaliyetleri sürdürebilmenin ve sosyal yaşamın içerisinde aktif olarak bulunmanın da bu sürecin önemli parçaları olduğunu ifade etti. Sağlıklı yaşlanmanın temel unsurları arasında düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin bulunduğunu anlatan Aydın, yaş ilerledikçe kas kütlesi ve kas gücünde azalma, hareket kabiliyetinde gerileme ve denge sorunlarının görülebildiğine dikkat çekti. Düzenli fiziksel aktivitenin kas gücünün, hareketliliğin ve günlük yaşam becerilerinin korunmasına katkı sağladığını anlatan Aydın, yürüyüş gibi kişinin sağlık durumuna ve fiziksel kapasitesine uygun aktivitelerin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin önemini vurguladı. Beslenmenin de sağlıklı yaşlanmanın önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, yeterli ve dengeli beslenmenin, farklı besin gruplarından yararlanmanın ve yeterli su tüketiminin genel sağlığın korunmasında önemli olduğunu aktardı. Sağlıklı yaşlanma sürecinde fiziksel sağlığın yanı sıra zihinsel ve ruhsal iyilik halinin de önemli olduğunu bildiren Aydın, zihinsel faaliyetlerin sürdürülmesi, yeni şeyler öğrenilmesi, sosyal ilişkilerin canlı tutulması ve toplumsal yaşama katılımın ileri yaşlardaki yaşam kalitesini destekleyen unsurlar arasında bulunduğunu kaydetti.

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