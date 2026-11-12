Şırnak'ta Galatasaray-Amedspor maçı sonrası kutlamada 1 gözaltı

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Silopi’de 7 Kasım 2026 tarihinde oynanan GalatasarayAmedspor maçının ardından bir grup Amedspor taraftarı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kullanılan havai fişeklerin çevredeki binalara doğru atılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayın ardından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması kapsamında başlatılan inceleme ve çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

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