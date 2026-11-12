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        Şırnak'ta Galatasaray-Amedspor maçı sonrası kutlamada 1 gözaltı

        GalatasarayAmedspor karşılaşmasının ardından Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen kutlamalarda havai fişeklerin çevredeki binalara atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Şırnak'ta Galatasaray-Amedspor maçı sonrası kutlamada 1 gözaltı

        GalatasarayAmedspor karşılaşmasının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen kutlamalarda havai fişeklerin çevredeki binalara atılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

        Silopi’de 7 Kasım 2026 tarihinde oynanan GalatasarayAmedspor maçının ardından bir grup Amedspor taraftarı sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında kullanılan havai fişeklerin çevredeki binalara doğru atılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayın ardından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması kapsamında başlatılan inceleme ve çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

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        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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