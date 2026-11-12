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        Şırnak'ta asfalt seferberliği sürüyor: Başkan Yarka çalışmaları yerinde inceledi

        Şırnak Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmaları aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Dicle Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Şırnak'ta asfalt seferberliği sürüyor: Başkan Yarka çalışmaları yerinde inceledi

        Şırnak Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmaları aralıksız sürerken, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Dicle Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Şırnak Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla asfalt çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Dicle Mahallesi'nde sürdürülen asfalt serim çalışmalarını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sahada incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında teknik ekiplerle görüştü. Çalışmaların yürütüldüğü alanları gezen Başkan Yarka, ekiplerden iş programı, çalışmaların ilerleyişi ve tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı. Sahadaki incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Yarka, vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

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        Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmetleri sahada takip ettiklerini belirten belediye ekipleri, asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

        Dicle Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla yolların daha modern, güvenli ve konforlu hale getirilmesi, mahalle sakinlerinin ulaşımda yaşadığı sorunların azaltılması hedefleniyor.

        Şırnak Belediyesi, kent genelindeki yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının farklı mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.

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