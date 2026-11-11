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        Milletvekili Tatar'dan Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından yapımı devam eden ŞırnakVan yolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Milletvekili Tatar'dan Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından yapımı devam eden ŞırnakVan yolu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Şırnak ve bölge ekonomisi ile ulaşımı için stratejik öneme sahip olan ŞırnakVan Yolu Projesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen saha çalışmaları ve projenin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, bölgede tesis edilen huzur ve güven ikliminin ekonomik ve fikri yatırımlarla kalıcı hale getirileceğini vurguladı. Tatar, "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgemizde güçlenen huzur ve güven ortamını, yeni yatırımlar ve kalıcı eserlerle taçlandırmakta kararlıyız. ŞırnakVan yolunda çalışmalarımız hâlihazırda tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

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        Projenin en kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını belirten Tatar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti olarak ŞırnakVan yolunu tamamlamakta son derece kararlıyız. Şırnak’ımızı ve bölgemizi kalkındıracak projeleri hızlandırmak, hemşehrilerimizi yeni yatırımlarla buluşturmak ve devam eden eserlerimizi nihayete erdirmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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