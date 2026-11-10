Silopi'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk için Şırnak'ın Silopi ilçesinde anma programı düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk için Şırnak'ın Silopi ilçesinde anma programı düzenlendi.
Cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Silopi’de düzenlenen programla anıldı. Anma programına Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe protokolü katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıldığı programda, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetine kazandırdığı değerler ve bıraktığı tarihî miras bir kez daha hatırlandı. Programa katılan heyet, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andı.
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