Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Giriş: 09.11.2026 - 21:16 Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2-8 Kasım'da asayiş operasyonları düzenlendi.
Bu kapsamda 90 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 88'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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