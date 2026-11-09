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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2-8 Kasım'da asayiş operasyonları düzenlendi.

        Bu kapsamda 90 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 88'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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