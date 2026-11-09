Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2-8 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 18,01 gram esrar, 0,26 gram eroin, 35,70 gram sentetik uyuşturucu, 17,93 gram bonzai, 14 sentetik ecza ve 5 bong ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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