Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber erken gelen kar yağışı yüksek rakımlı Tanin Tanin dağlarını beyaza bürüdü. 3 bin rakımlı dağlar beyaz gelinliğini giydi. Mevsimin ilk karı ile meşe ormanları görsel şölen oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek bölgelerinde kar etkili olurken alçak bölgelerde ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Renk şöleni oluşan bölge görenleri hayran bıraktı.

Şırnak'ta iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Karlı dağlar ile sonbaharda sararan meşe ormanları görsel şölen oluşturdu.

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