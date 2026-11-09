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        Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Şırnak'ta iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Karlı dağlar ile sonbaharda sararan meşe ormanları görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Şırnak'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Şırnak'ta iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Karlı dağlar ile sonbaharda sararan meşe ormanları görsel şölen oluşturdu.

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber erken gelen kar yağışı yüksek rakımlı Tanin Tanin dağlarını beyaza bürüdü. 3 bin rakımlı dağlar beyaz gelinliğini giydi. Mevsimin ilk karı ile meşe ormanları görsel şölen oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek bölgelerinde kar etkili olurken alçak bölgelerde ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Renk şöleni oluşan bölge görenleri hayran bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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