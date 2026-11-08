Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Güçlükonak'tan hayat kurtaran çağrı: ''Bir bağış, birden fazla insana umut olabilir''

        Güçlükonak'tan hayat kurtaran çağrı: ''Bir bağış, birden fazla insana umut olabilir''

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık çağrısı yapıldı. Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti. Hastane tarafından paylaşılan mesajda, "Bir gün değil, her gün umut olalım" ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Güçlükonak'tan hayat kurtaran çağrı: ''Bir bağış, birden fazla insana umut olabilir''

        Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık çağrısı yapıldı. Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti. Hastane tarafından paylaşılan mesajda, "Bir gün değil, her gün umut olalım" ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

        Organ nakli bekleyen hastalar için umut olabilecek bağışların önemine dikkat çekmek amacıyla Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi tarafından açıklama yapıldı. 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yapılan açıklamada, organ bağışının yalnızca bireysel bir karar değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan önemli bir dayanışma örneği olduğu belirtildi. Organ bekleyen binlerce hastanın uygun bağış için umutla beklediğine işaret edilen açıklamada, yapılacak bir organ bağışının birden fazla insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabileceği ifade edildi. Organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilen hastane açıklamasında, vatandaşların doğru bilgi edinmesi, organ bağışının önemi konusunda bilinçlenmesi ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesi istendi. İnsan hayatını merkeze alan dayanışma çağrısında, organ bağışının umut bekleyen hastalar için yeni bir yaşam fırsatı sunabileceği vurgulanarak, "Bir gün değil, her gün umut olalım" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: "Bu şehir artık Türkiye'nin parlayan yı...
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: "Bu şehir artık Türkiye'nin parlayan yı...
        Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti
        Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti
        Cizreli Gülbahar 10 hayvanla başladı, devlet desteğiyle sürüsünü 250'ye çık...
        Cizreli Gülbahar 10 hayvanla başladı, devlet desteğiyle sürüsünü 250'ye çık...
        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Tarihi ilçe Cizre'den 'il'?olma?çağrısı?
        Tarihi ilçe Cizre'den 'il'?olma?çağrısı?