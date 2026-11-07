Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti
Şırnak'ta yağmurun ardından etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken, Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağının sis bulutları arasında dalgalandı.
Şırnak'ta yağmurun ardından etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken, Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağının sis bulutları arasında dalgalandı.
Şırnak'ta yağışın ardından etkisini artıran yoğun sis, kent genelini kapladı. Özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan sis bulutları, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.
Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen ay yıldızlı bayrak, yoğun sis bulutlarının arasında kayboldu.
Yağmurun ardından oluşan sis deniziyle bütünleşen Türk bayrağının görüntüsü, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sis bulutlarının arasında dalgalanan ay yıldızlı bayrak, Şırnak'ın eşsiz doğasıyla birleşerek adeta bir tabloyu andıran manzara ortaya çıkardı.
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