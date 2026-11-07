Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti

        Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti

        Şırnak'ta yağmurun ardından etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken, Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağının sis bulutları arasında dalgalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta sislerin arasından yükselen ay yıldız mest etti

        Şırnak'ta yağmurun ardından etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken, Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen Türk bayrağının sis bulutları arasında dalgalandı.

        Şırnak'ta yağışın ardından etkisini artıran yoğun sis, kent genelini kapladı. Özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan sis bulutları, kenti beyaz bir örtüyle kapladı.

        Özel Harekât polislerinin bulunduğu noktada göndere çekilen ay yıldızlı bayrak, yoğun sis bulutlarının arasında kayboldu.

        Yağmurun ardından oluşan sis deniziyle bütünleşen Türk bayrağının görüntüsü, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sis bulutlarının arasında dalgalanan ay yıldızlı bayrak, Şırnak'ın eşsiz doğasıyla birleşerek adeta bir tabloyu andıran manzara ortaya çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Cizreli Gülbahar 10 hayvanla başladı, devlet desteğiyle sürüsünü 250'ye çık...
        Cizreli Gülbahar 10 hayvanla başladı, devlet desteğiyle sürüsünü 250'ye çık...
        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
        Tarihi ilçe Cizre'den 'il'?olma?çağrısı?
        Tarihi ilçe Cizre'den 'il'?olma?çağrısı?
        Silopi'de Kros İl Birinciliği Yarışları tamamlandı
        Silopi'de Kros İl Birinciliği Yarışları tamamlandı
        Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak dik...
        Karadeniz ekibinden duygulandıran hareket: Şehit ve gaziler için bayrak dik...
        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı