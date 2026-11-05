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        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        İ.T. idaresindeki 01 DT 051 plakalı hafif ticari araç, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü İ.T. ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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