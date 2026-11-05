Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Giriş: 05.11.2026 - 22:13 Güncelleme:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
İ.T. idaresindeki 01 DT 051 plakalı hafif ticari araç, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü İ.T. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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