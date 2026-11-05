Şırnak'ta sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemeyen 2 sanığın ifadeleri evlerinde alındı

İdil 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Dr. Ahmet Taha Gedikli, Cumhuriyet savcısı Said Ramazan Papatya, zabıt katibi Fatma Tüfekçibaşı ve mübaşir Yeliz Ağırman, 2 sanığın ifadelerini almak için ilçeye bağlı Uğrak ve Özbek köylerine gitti ve sanıkların ikamet ettikleri evlerde ifadelerini aldı.

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