Şırnak'ta iyiliğin adresi Kızılay: Binlerce hayata dokunuyor

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, kent genelinde yürüttüğü sosyal yardım projeleriyle binlerce kişinin hayatına dokunuyor. Kızılay Haftası kapsamında 21 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Şırnak Şubesi, her gün 700 ailenin ekmek ihtiyacını karşılarken, 140'a yakın öğrenciye de kesintisiz burs desteği sağlıyor. Şube Başkanı Muhittin Benek, 2027 yılında Şırnak'a aşevi ve yeni şube binası kazandıracaklarını müjdeledi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, eğitimden sosyal yardımlaşmaya, kan bağışından gönüllülük faaliyetlerine kadar geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Şırnak'ta binlerce öğrenciye, yüzlerce aileye ve ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşan Kızılay, hayata geçirdiği projelerle kentte dayanışmanın en önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Kızılay Haftası dolayısıyla kent genelindeki okullarda öğrencilerle buluştuklarını belirten Başkan Benek, yaklaşık 21 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Öğrencilere ağız ve el sağlığı hijyen setleri dağıtacaklarını ifade eden Benek, atkı, bere ve çeşitli hediyelerle de çocukların yüzünü güldürdüklerini kaydetti. Özellikle ana sınıfı öğrencilerine yönelik özel hediyeler hazırladıklarını belirten Benek, Kızılay'ın yardım ve dayanışma anlayışını küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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140 öğrenciye kesintisiz burs desteği

Eğitime yönelik projelere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Benek, özellikle fen liselerinde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağladıklarını söyledi. Şırnak Fen Lisesi, Silopi, Uludere Hilal Kampüsü ve Cizre Fen Lisesinde öğrenim gören yaklaşık 130140 öğrenciye düzenli burs verdiklerini aktaran Benek, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Kızılay Şırnak Şubesinin en önemli sosyal yardım çalışmalarından biri olan "Sofrada Ekmek" Projesi de yüzlerce ailenin temel ihtiyacını karşılıyor. Proje kapsamında her gün 700 ailenin ekmek ihtiyacının karşılandığını anlatan Benek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Şırnak'ta sosyal yardım kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Benek, 2027 yılı için önemli bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Şırnak'a aşevi ve yeni şube binası kazandırmayı planladıklarını ifade eden Benek, inşaat çalışmalarını 2027 yılında tamamlayarak tesisi vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kızılay'ın kapıları ihtiyaç sahiplerine açık

Şırnak merkez, Cizre ve İdil'de teşkilatlanma ve gönüllülük faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Benek, Türkiye'nin tek bağımsız gönüllü merkezinin Cizre'de bulunduğunu söyledi. Şırnak merkezde 782 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren şubede butik mağaza, yardım depoları ve gönüllülük merkezinin bulunduğunu anlatan Benek, sosyal incelemeleri tamamlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların butik mağazadan ücretsiz yararlandığını ifade etti. Butik mağazanın klasik yardım anlayışından farklı bir uygulamayla hizmet verdiğini bildiren Benek, vatandaşların kendilerine uygun gördükleri, beğendikleri kıyafetleri bizzat seçerek aileleri için alabildiklerini söyledi. Böylece ihtiyaç sahiplerinin hem temel giyim ihtiyaçlarının karşılandığını hem de kendi tercihleri doğrultusunda alışveriş yapabilmelerine imkân tanındığını vurguladı. Şırnak Üniversitesi kampüsünde de öğrencilere yönelik butik mağaza ve kitap kahve bulunduğunu anlatan Benek, üniversite öğrencilerinin bu hizmetlerden ücretsiz yararlandığını dile getirdi.

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Kan bağışı için şehir şehir değil, kapı kapı seferberlik

Kan bağışının hayati önemine dikkat çeken Benek, Kızılay'ın mobil kan bağışı aracının üç aylık periyotlarla Şırnak'a geldiğini söyledi. Mobil araçla askeri birlikler, okullar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini belirten Benek, gönüllü bağışçılara ulaşarak kan stoklarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Şırnak Kızılay Türkiye genelinde ilk 9'da

Şırnak Şubesi'nin Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetlerle önemli başarılara imza attığını dile getiren Benek, performans değerlendirmelerinde yıllardır üst sıralarda yer aldıklarını söyledi. 2026 yılı boyunca Türkiye genelindeki şubeler arasında sürekli ilk 20 içerisinde bulunduklarını kaydeden Benek, son ay değerlendirmesinde ise Türkiye'deki tüm şubeler arasında ilk 9'a girdiklerini açıkladı. Şubenin 2024 yılında Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini, önceki yıllarda ise birincilik ve ikincilik dereceleri bulunduğunu belirten Benek, alınan plaket ve beratların ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti. Şırnak'ta yürüttükleri çalışmaların yalnızca yardım dağıtmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Benek, eğitimden gıdaya, giyimden kan bağışına kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.