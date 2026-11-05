Şırnak'ta ormanlarda sonbahar ahengi
Şırnak'ta sonbaharda manzarasıyla hayran bırakan ormanlar dron ile görüntülendi.
Giriş: 05.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
Şırnak’ta sonbaharda manzarasıyla hayran bırakan ormanlar dron ile görüntülendi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yaprakları sararan meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Bal ormanlarında havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak bölgelerde sonbaharda ağaçlar son demlerini yaşıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ