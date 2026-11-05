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        Güçlükonak'ta kütüphane çocukların ayağına gidiyor

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak ve öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Gezici Kütüphane Projesi, yeni duraklarında çocuklarla buluşmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Güçlükonak'ta kütüphane çocukların ayağına gidiyor

        Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak ve öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Gezici Kütüphane Projesi, yeni duraklarında çocuklarla buluşmayı sürdürüyor.

        Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde çocukları kitapların büyülü dünyasıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane Projesi, köy köy, okul okul yol almaya devam ediyor. Projenin ikinci durağı olan Akdizgin İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, birbirinden farklı kitaplarla buluşarak unutulmaz bir gün yaşadı. İlçedeki ilk ziyaretinin ardından rotasını Akdizgin İlkokulu ve Ortaokuluna çeviren Gezici Kütüphane, okul bahçesinde öğrencilerin büyük heyecanıyla karşılandı. Kütüphane aracını karşılarında gören çocuklar, raflarda yer alan birbirinden farklı kitapları inceleyerek kitapların renkli dünyasına adım attı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların yalnızca kitaplarla tanışması değil, aynı zamanda okuma kültürü edinmesi, hayal güçlerini geliştirmesi ve araştırma meraklarının artırılması hedefleniyor. Edebiyattan bilime, sanattan farklı bilgi alanlarına kadar geniş bir içerik sunan Gezici Kütüphane, kitaplara ulaşma imkânı kısıtlı olan öğrenciler için de önemli bir fırsat oluşturuyor.

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        Kitaplar çocukların ayağına gidiyor

        Kütüphane hizmetini okul ve yerleşim yerlerine taşıyan proje sayesinde Güçlükonak’ın farklı noktalarındaki öğrencilerin kitaplarla daha kolay buluşması amaçlanıyor. Özellikle çocukların küçük yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sunması beklenen proje, eğitim ve kültür alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Güçlükonak’ta yeni duraklarla yolculuğunu sürdürecek olan Gezici Kütüphane'nin, daha fazla öğrenciye ulaşarak çocukların bilgiye, kitaba ve kültürel etkinliklere erişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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