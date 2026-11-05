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        Silopi'de Halk Eğitimi kurslarının geleceği masaya yatırıldı

        Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi kurslarının mevcut durumu, verimliliği ve yeni dönemde planlanan eğitim çalışmaları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Silopi'de Halk Eğitimi kurslarının geleceği masaya yatırıldı

        Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi kurslarının mevcut durumu, verimliliği ve yeni dönemde planlanan eğitim çalışmaları ele alındı.

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen yaygın eğitim çalışmalarının geliştirilmesi ve daha fazla vatandaşa ulaştırılması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal'ın başkanlık ettiği toplantıya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurs açtığı paydaş kurumların temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kursların işleyişi, mevcut faaliyetlerin verimliliği ve kursların daha etkin yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Eğitim faaliyetlerinin vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi, farklı kurumlarla yürütülen iş birliklerinin geliştirilmesi ve kurslardan yararlanan kişi sayısının artırılması konuları üzerinde duruldu. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan eğitim faaliyetlerinin de gündeme geldiği toplantıda, paydaş kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların artırılmasının kursların verimliliğine sağlayacağı katkılar ele alındı.

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        Toplantıda, yaygın eğitim hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması, mevcut kursların daha işlevsel hâle getirilmesi ve vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim olanaklarının artırılması hedefleri öne çıktı. Silopi'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen kursların geliştirilmesi ve eğitim fırsatlarından daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için paydaş kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

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