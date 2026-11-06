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        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki 55 AFT 39 plakalı ve B.Ş'nin kullandığı 06 EPG 931 plakalı hafif ticari araçlar, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 EPG 931 plakalı araç, park halindeki 07 EE 387 ve 73 ABZ 246 plakalı otomobillere çarptı.

        Kazada 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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