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        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: "Bu şehir artık Türkiye'nin parlayan yıldızı" "Şırnak artık Türkiye'nin petrol başkenti"

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ta terörün izlerinin tamamen silindiğini ve kentin 50 yıllık huzur hasretinin sona erdiğini belirterek, "Şırnak, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı gibi yolunu almış yürüyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:42 Güncelleme:
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar: "Bu şehir artık Türkiye'nin parlayan yıldızı" "Şırnak artık Türkiye'nin petrol başkenti"

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak’ta terörün izlerinin tamamen silindiğini ve kentin 50 yıllık huzur hasretinin sona erdiğini belirterek, "Şırnak, Türkiye’nin parlayan bir yıldızı gibi yolunu almış yürüyor" dedi.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Şırnak’ta hayata geçirilen ulaşım, altyapı, konut ve enerji projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye kardeşlik projesi ile bölgeye büyük bir huzur geldiğini belirten Milletvekili Tatar, kentin enerji üssü konumuna yükseldiğini ifade etti. Tatar, "Gabar Dağı'nda bugün 85 bin varil petrol çıkıyor. Türkiye'nin petrol başkenti Şırnak'tır. Cudi'mizde terörsüz kardeşlik projesinin verdiği huzur ve güven var. Cudi Dağı'nda ciddi anlamda madenlerimiz bulunuyor, vatandaşlar madenlerini işletiyor. Gerçekten de biz bu huzura hasret kalmışız, 50 senedir bu huzuru ilk kez görüyoruz. Şırnak şehri 1992 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki sefer yıkıldı. Çok ağır badireleri halk olarak hep birlikte atlattık" diye konuştu.

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        ŞırnakVan yoluna 3 milyar TL ödenek

        Ulaşım yatırımları hakkında bilgiler veren Tatar, Şırnak Kuzey Çevre Yolu işi ikmal sözleşmesinin 11 Ekim 2024 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatarak, 9 kilometreyi kapsayan bu yolun bitme aşamasına geldiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Tatar, "Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim. '2012'de Van yolu ihalesi yapılmış halen bitirilmemiş, desteğinize ihtiyacımız var. Bir de Cizre tünellerinden Silopi'ye 15 kilometrelik bir yol verseniz bölge açısından çok mutlu oluruz' dedim. Cumhurbaşkanımız hemen Ulaştırma Bakanımızı aradı, ŞırnakVan yolu için 3 milyar TL hemen gönderdi ve 'Bu işin takipçisi olalım, bir an önce bu yolu bitirelim' talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

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        Karayolları projelerinin kentin dört bir yanında sürdüğüne dikkat çeken Tatar, CizreSilopi yolu ile ilgili yatırım programı tekliflerinin yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

        "Sadece rahmetli Turgut Özal döneminde Afyon'da 4 kilometrelik bir beton yol yapılmış, onun dışında Türkiye'de emsali yok. Biz Cizre'den başlamışız, iki senedir Nusaybin'e kadar beton yol ihalemiz devam ediyor. Vatandaşımızın merak ettiği CizreSilopi yolunu bitme aşamasına getirmişiz. Ayrıca Uludere ve Beytüşşebap'ta da karayolları çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

        Mağdur vatandaşlara bin 520 yeni TOKİ konutu

        2016 yılında yaşanan yıkım sonrası evlerini alamayan vatandaşlar için devreye girdiklerini söyleyen Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerine değinerek, "2016'da burası yıkıldığında evlerini alamayan, etap dışı kalan vatandaşlarımız çok mağdurdu. Bakanımızı bu konuda çok sıkıştırdım. Ekonomi tasarruf tedbirlerine rağmen 'Bin 520 TOKİ konutunu sana yapıyorum aslanım, seni mi kıracağım' dedi. Şırnak merkezde bin 520 TOKİ inşaatına başlamışız ve şu anda o da bitme aşamasında, takibimizde" şeklinde konuştu.

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        "Şırnak'a rafineri ve petrolden hisse istiyoruz"

        Kentin bir milletvekili olarak 7 gün 24 saat çalışmaktan yorulmadığını belirten Tatar, Meclis kürsüsündeki taleplerini şu sözlerle yineledi:

        "Benim derdim milletimdir, çocuklarımızın ve memleketimizin geleceğidir. Meclis kürsüsünde 'Bakanım, Şırnak'a petrol rafinerisi istiyoruz. Şırnak'ta petrol çıkıyorsa, biz çıkan petrolden Şırnak'a bir hisse istiyoruz' dedim. Memleketim geliştikçe ben kendimi mutlu hissediyorum, kafamı yastığa rahat koyuyorum. Hizmetlerimizden rahatsız olanlar olabilir ama asla pes etmeyeceğiz. Ne kadar çalışırsak o kadar kendimizi huzurlu göreceğiz."

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        Köylere 150 kilometre asfalt ve 500 bin metrekare parke taşı

        İl Özel İdaresi bünyesinde köylere devasa yatırımlar yapıldığını aktaran Milletvekili Tatar, sadece bu yıl 150 kilometre sıcak asfalt döküldüğünü ve köylere 500 bin metrekareye yakın parke taşı döşendiğini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajıyla sözlerini noktalayan Tatar, "Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Birbirimize değer verdikçe değerimiz artar, eleştirdikçe değerimiz biter. Bu halkı başımızda taşımaktan şeref duyuyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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