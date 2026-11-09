Cizre'de ihtiyaç sahipleri ve yetimler yararına kermes düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ihtiyaç sahipleri ve yetimler yararına kermes gerçekleştirildi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Cizre Temsilciliği tarafından Melaye Ciziri Parkı'nda açılan kermes 3 gün sürecek.

Vakfın Cizre temsilcisi Yusuf Özalp, hayırseverleri ve vatandaşları kermese davet etti.

Kermeste ayakkabı, kadın ve çocuk giyim ürünleri ile yöresel yemeklerin yer aldığını anlatan Özalp, "İnşallah kermesten elde edeceğimiz gelir ile ihtiyaç sahibi ile yetim ve öksüzü bulunan ailelerimize ulaşacağız. Onlara bu yardımları Allah'ın izniyle takdim edeceğiz." dedi.