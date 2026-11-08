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        Şırnak'ta besicilere kar engeli

        Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Şırnak'ta besicilere kar engeli

        Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.

        Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan besiciler bu yıl erken yağan karda zor anlar yaşadı. 2 bin 650 rakımlı yaylada mevsimin ilk karının yağmasıyla beraber merada otlatılan koyun sürüsü kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla indirilen küçükbaş hayvanlar ahırlara yerleştirildi. Beyaz örtüye bürünen yaylada besicilerin kış mesaisi başlamış oldu. Dışarıda samanlar dağıtıldıktan sonra hayvanlara yem veriliyor. Mazlum Aslan isimli vatandaş, erken gelen kış aylarında zorlandıklarını ifade etti. Aslan, "Kar yağışının etkili olmasıyla beraber hayvanlarımızı ahırlara getirdik yılın ilk karı bu yıl erken yağdı. Zorlu kış mesaimiz başladı artık" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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