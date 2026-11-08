Sağlık-Sen'den Şırnak ekonomisi için dikkat çeken çağrı: "Kamu çalışanı esnafla buluşsun"

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, kamu çalışanlarının ekonomik gücünün Şırnak esnafına kazandırılması gerektiğini belirterek, yerel esnaf ile kamu çalışanları arasında güçlü bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu.

Anmal ve beraberindeki sendika yönetimi, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Şırnak'ta görev yapan kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik özel indirim ve kampanyalar oluşturulması, yerel esnafın hizmet kalitesinin artırılması ve kamu çalışanlarının alışverişten sosyal yaşama kadar birçok ihtiyacını kentte karşılamasını sağlayacak projeler masaya yatırıldı. Kamu çalışanları ile yerel esnaf arasında kurulacak güçlü bir ekonomik bağın yalnızca alışveriş hareketliliğini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda Şırnak'ın sosyal hayatına, istihdamına ve şehir ekonomisine de önemli katkılar sunacağı ifade edildi. Anmal, kamu çalışanlarının şehir ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Anmal, "Şırnak'ta görev yapan kamu çalışanları, şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir güçtür. Kamu çalışanlarının ekonomik imkânlarını kendi ilimizde değerlendirmesi, yerel esnafımız için büyük bir ekonomik potansiyel oluşturacaktır. Bunun için esnafımızın kamu çalışanlarının beklentilerine uygun hizmetler sunması, cazip kampanyalar geliştirmesi ve sosyal yaşamı destekleyen projelere öncülük etmesi gerekiyor" dedi.

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Kamu çalışanlarının Şırnak'ı tercih etmesinde ekonomik ve sosyal şartların belirleyici olduğuna dikkat çeken Anmal, özellikle barınma, kira ve sosyal yaşam imkanlarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti. Anmal, şehrin kültürel değerlerine uygun misafirperverlik anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek projelerin hayata geçirilmesi yerel ekonomimize doğrudan katkı sağlayacaktır. Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın yeni dönemde esnafımıza rehberlik etmesini, kamu çalışanlarıyla yerel esnaf arasında güçlü bir ekonomik bağ kurulmasına öncülük etmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anmal, esnafın beklenti ve taleplerine destek olmak amacıyla göreve gelen Oda Başkanı Ekrem Ertaş ve yönetimini tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş ise yeni dönemde esnafın sorunlarına çözüm üretmek, ekonomik gücünü artırmak ve farklı kesimlerle iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Kamu çalışanlarının yerel esnafla kuracağı ekonomik ilişkinin önemine dikkat çeken Ertaş, "Yerel esnafımıza destek sağlanması amacıyla ilgili ve yetkili mercilerle yakın diyalog içerisinde olacağız. İlimizde görev yapan kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal imkânlardan daha fazla yararlanabilmesi için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kamu çalışanlarının alışverişlerini ve ekonomik faaliyetlerini ilimizde gerçekleştirmesi esnafımıza önemli katkılar sunacaktır. Bizler de yeni dönemde esnafımızın beklentileri doğrultusunda projeler geliştirerek bu iş birliğine rehberlik etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

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SağlıkSen heyeti tarafından ziyaret anısına hazırlanan plaket Ertaş'a takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.